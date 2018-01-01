Песков сравнил пострадавших от сексуальных домогательств российских журналисток с проститутками

Пресс-секретарь президента РФ убежден, что нужно было обращаться в полицию сразу после инцидента.

Песков считает, что замешанные в секс-скандале российские журналистки ведут себя, как проститутки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил с проститутками тех женщин, которые сначала якобы терпят сексуальные домогательства за деньги, а лишь спустя некоторое время заявляют об этом публично.

Спикер российского лидера провел параллели между российскими журналистками, которые обвинили в сексуальных домогательствах депутата Госдумы Леонида Слуцкого, и голливудскими актрисами, выступившими с аналогичными заявлениями в адрес продюсера Харви Вайнштейна. Об этом сообщает ВВС.

"Если Слуцкий напал на эту бедную журналистку - она ​​где была, чего она терпела? Ее зажали в кабинете ... Я не знаю, наверное, девушкам виднее. Его можно посчитать не очень приятным человеком. Если он тебя держит, если он тебя добивался, ты чего молчала чего в милицию не пошла. Почему столько времени прошло, и ты выходишь в комиссию по этике? ", - утверждает он.

По словам Пескова, такое поведение женщин является определенной данью моде, источник которой находится в Америке. Он убежден, что голливудские актрисы состояли в отношениях с Вайнштейном ради карьеры и денег, а затем обвиняли его в домогательствах не сразу, а спустя какое-то время.

"Может быть он подонок, но никто из них не пришел в полицию, не сказал, что меня Вайнштейн изнасиловал. Нет! Хотела заработать 10 миллионов долларов. Как называется женщина, которая за 10 миллионов долларов переспала с мужчиной? Может быть грубо говорю, но она называется проститутка", - подытожил он.

Напомним, депутата Государственной думы России от политической партии ЛДРП Леонида Слуцкого четыре сотрудницы СМИ обвинили в сексуальных домогательствах. Публичное заявление сделала заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, а затем ее примеру последовали еще несколько сотрудниц российских СМИ.