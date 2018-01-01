Песков уточнил детали беседы Меркель и Путина о миротворцах

Спикер российского лидера акцентировал на том, что "обсуждение будет продолжаться".

Путин и Меркель намерены "продолжить обсуждение" по вопросу миротворцев Фото: Reuters

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков завил, что во время встречи в Сочи президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель обсуждался вопрос учреждения миротворческой миссии на Донбассе.

"Существенно осложняет ситуацию достаточно нестабильная ситуация на линии соприкосновения, но эта тема действительно фигурировала в повестке переговоров Путина и Меркель, работа будет продолжаться. Условились по линии и министров иностранных дел, и внешнеполитических помощников продолжить обсуждение этих вопросов", - сказал Песков.

Спикер Путина подчеркнул, что две страны не могут решить вопрос миротворческой миссии в Украине, его нужно обсуждать в Совбезе ООН.

Напомним, 18 мая в Сочи состоялись переговоры Путина и Меркель. Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сообщил, что при экономической целесообразности транзит российского газа через Украину в ЕС будет продолжен после запуска проекта "Северный поток-2".

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