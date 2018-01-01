Песков вместо запрещенного Telegram зарегистрировался в другом мессенджере

Спикер российского лидера тестирует ICQ.

Дмитрий Песков выбирает новый мессенджер REUTERS

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, создал аккаунт в ICQ, чтобы компенсировать запрещенный на территории России сервис Telegram

"Пока просто пробуем и смотрим", - сказал он в комментарии для Интерфакса.

Отмечается, что в "аське" Песков зарегистрировался 13 апреля. Ранее он заявлял журналистам, что в Кремле заняты поиском нового мессенджера для работы. Он добавил, что окончательно новый сервис еще не выбрали.

Напомним, сервис Telegram по решению суда был заблокировал на территории России. Роскомнадзор мотивировал свое требование тем, что компания Павла Дурова отказалась предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.