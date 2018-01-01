Пилоты ругались до катастрофы. Расшифрован самописец разбившегося Ан-148

Результаты экспертизы приобщили к уголовному делу.

Расшифрован речевой самописец разбившегося Ан-148 "Комсомольская правда"

В России расшифровали и приобщили к расследованию данные параметрического и речевого самописцев потерпевшего крушение самолета Ан-148

Согласно полученным в результате расшифровки данным, пилоты ругались во время падения самолета. Об этом сообщает КоммерсантЪ.

Экспертиза показала, что пилоты спорили из-за разных показателей скорости на дисплеях до тех пор, пока лайнер не взорвался от удара о поверхность земли.

"В ходе расследования уголовного дела, находящегося в производстве следователей главного управления по расследованию особо важных дел СКР, получены данные специалистов Межгосударственного авиационного комитета о расшифровке показаний бортовых самописцев самолета Ан-148, потерпевшего крушение 11 февраля в Подмосковье. Материалы МАК приобщены к уголовному делу и изучаются следователями", — сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Раскрывать содержание записей речевого самописца представитель СКР отказалась, сославшись на тайну следствия.

Однако по данным издания, из расшифровки следует, что в аэропорту пилоты читали контрольную карту, приводили в действие или проверяли работу различных приборов и механизмов. Они не включили обогрев приемников полного давления, с которых считывают информацию датчики скорости, хотя данное действие прописано в правилах. Вскоре после взлета пилоты обращают внимание на критически низкие и отличающиеся показания скорости на приборах. Они громко ругаются, увеличивая скорость и наклоняя самолет к земле.

По информации собеседника СМИ, пилоты не поняли, из-за чего возникли искаженные показания скорости на дисплеях, поэтому не могли справиться с критической ситуацией.

Напомним, самолет Ан-148 в Подмосковье потерпел крушение 11 февраля, погиб 71 человек — 65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа. В МИД Украины сообщили, что граждан страны на борту рухнувшего судна не было.

Затем первые результаты экспертизы "черных ящиков" показали, что пилоты видели на дисплеях самолета разную скорость, а двигатели лайнера были покрыты льдом.