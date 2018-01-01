Писатель объяснил, почему Путин ненавидит Сенцова

Президент РФ "знает, что хорошими делами прославиться нельзя", отметил Лойко.

Владимир Путин ненавидит Олега Сенцова, поскольку не смог его сломать, полагает писатель Reuters

Военный журналист, писатель Сергей Лойко считает, что президент России Владимир Путин ненавидит незаконно осужденного в стране украинского режиссера Олега Сенцова , потому что не смог его сломать.

Глава РФ, скорее всего, выпустит украинца из-за решетки перед Чемпионатом мира по футболу (стартует 14 июня — Ред.), в этом почти нет сомнений, написал литератор на своей странице в Facebook.

"Но потом должен будет кому-то отомстить. Он ведь, как г-н Шапокляк (старуха Шапокляк, негативный персонаж серии произведений российского писателя Эдуарда Успенского, герой детских повестей и мультфильмов — Ред.), знает, что хорошими делами прославиться нельзя", — отметил автор.

Владимир Путин ненавидит Олега Сенцова, поскольку не смог его сломать, полагает писатель Скриншот с facebook.com/sergei.loiko

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Об освобождении Сенцова просили многие деятели российской культуры — режиссеры Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Котт и Павел Бардин. Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.

В конце февраля 2018-го адвокат режиссера Дмитрий Динзе сообщал, что его подзащитный находится в колонии российского города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ). Позже незаконно осужденный написал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку.

Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Позже стало известно, что наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

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