Писатель сказал, когда начнется распад России

Когда Путин уйдет, в РФ все начнет сыпаться, считает Лойко.
Нынешний российский лидер является главным продуктом РФ, рассказал литератор в интервью "Апострофу".
По его мнению, глава государства "умрет своей смертью".
"Тогда начнется распад России. Путин — это Россия. То есть Путин — это главный продукт России. Россия ни хрена не производит, кроме Путина", — отметил собеседник.
Журналист полагает, что в стране нет ничего скрепного, кроме политика. "Вот Путин уйдет — и все начнет сыпаться. Он... окружил себя такими придурками, идиотами и безвольными людьми, вроде Медведева (премьер-министр государства Дмитрий Медведев — Ред.), которые вообще даже колхозом управлять не имеют права", — заявил писатель.
Напомним, в январе российский политолог Дмитрий Орешкин на чате в "Главреде" выразил мнение, что в ближайшее время распад РФ маловероятен, а в перспективе ближайшего поколения, то есть 25 лет — почти неизбежен.