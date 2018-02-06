Писатель сказал, когда начнется распад России

Когда Путин уйдет, в РФ все начнет сыпаться, считает Лойко.

Россия ни хрена не производит, кроме Владимира Путина, отметил журналист Reuters

Военный журналист, писатель Сергей Лойко считает, что распад Российской Федерации начнется после смерти президента страны Владимира Путина

Нынешний российский лидер является главным продуктом РФ, рассказал литератор в интервью "Апострофу".

По его мнению, глава государства "умрет своей смертью".

"Тогда начнется распад России. Путин — это Россия. То есть Путин — это главный продукт России. Россия ни хрена не производит, кроме Путина", — отметил собеседник.

Журналист полагает, что в стране нет ничего скрепного, кроме политика. "Вот Путин уйдет — и все начнет сыпаться. Он... окружил себя такими придурками, идиотами и безвольными людьми, вроде Медведева (премьер-министр государства Дмитрий Медведев — Ред.), которые вообще даже колхозом управлять не имеют права", — заявил писатель.

Напомним, в январе российский политолог Дмитрий Орешкин на чате в "Главреде" выразил мнение, что в ближайшее время распад РФ маловероятен, а в перспективе ближайшего поколения, то есть 25 лет — почти неизбежен.