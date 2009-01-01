"Пистолет с одним патроном". Российский журналист назвал лучший подарок Путину на день рождения

Продолжилась череда преступлений Крымом, Донбассом, Сирией, пишет Сотник.

Владимир Путин Reuters

В 1996 году, за несколько лет до своего президентства, Владимир Путин говорил о том, что в России "жесткая рука" вряд ли сможет навести "твердый порядок".

Об этом российский журналист Александр Сотник написал в колонке на sotnik-tv.com.

Он напомнил, что после этих слов Путина в России взрывались дома, подвергалась бомбардировкам Чечня, СМИ стали инструментом пропаганды, а население все сильнее "душили".

Продолжилась череда преступлений Крымом, Донбассом, Сирией. И сейчас, как пишет Сотник, 65-летний Путин в самом "расцвете" для того, чтобы и дальше погружать свою страну во тьму. В конце журналист отметил, что хотел бы наградить юбиляра единственной вещью — именным пистолетом с одним патроном.

"7 октября ему исполнится 65 лет. Для злодея его уровня — вполне дееспособный возраст. Можно сказать, "расцвет", если подобное слово вообще уместно в контексте разложившегося государства и полуразрушенной страны. Это – период цветения кровавым цветом полицейских дубинок и наливания кровью упырей в судейских мантиях. Это — кульминация шабаша беспредельщиков и отморозков, призванных на государеву службу во имя продления его сатанинских дней. А точнее — погружения страны во тьму, призванную стать вечной.

И, пожалуй, единственное, что хочется подарить юбиляру в день "торжественного поклонения зверю" — это именной пистолет с одним патроном. Преподнести этот дар с единственным сопроводительным словом: "Сдохни!..", — написал Сотник.

Напомним, ранее в Кремле рассказал, как Путин отметит 65-летний юбилей.