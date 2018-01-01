План Кремля "Троя". The Times рассказала о подготовке оккупации Запорожья

В Кремле назвали материал сфабрикованным.

Остров

В 2014 году советнику президента России Владимира Путина Владиславу Суркову поступил детальный план по организации переворота в Запорожье , который был назван "Троя".

О нем стало известно только сейчас благодаря утечке, организованной хакерам, пишет издание The Times, ссылаясь на доклад, который попал в руки издания в результате утечки документов, организованной хакерами.

На операцию планировалась выделить порядка 200 тысяч долларов, ее должен был курировать Инал Ардзинба, заместителю близского к Кремлю Владислава Суркова. Однако по какой-то причине, пишет издание, план так и не был запущен.

Кульминацией плана "Троя" должны были стать неопределённые в документе "силовые действия" повстанцев против проукраинских группировок, таких как "Правый сектор" и "Самооборона".

В Кремле назвали материал сфабрикованным, хотя часть людей, которые были разоблачены в том, что слали письма Суркову, утверждали, что они были подлинными.

Полный перевод статьи можно прочесть тут.