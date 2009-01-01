Плата за Brexit. Британцы потратят еще 3 млрд фунтов на выход из Евросоюза

Выход Соединенного Королевства из состава ЕС становится все более и более дорогостоящим

Daile Mirror

Британское правительство выделит еще 3 млрд фунтов стерлингов (около $ 4 млрд) на ситуационное планирование в связи с процессом выхода страны из Европейского союза (Brexit) на ближайшие два года.

С таким заявлением сегодня, в среду, 22 ноября, выступил глава Министерства финансов страны Филип Хэммонд, собщает Reuters.

"Нам уже пришлось вложить около 700 млн фунтов в подготовку к Brexit. Сегодня я подписал документ о выделении дополнительных 3 млрд фунтов на следующие два года", - сказал чиновник.

К слову, как сообщают британские СМИ, 21 ноября на заседании правительства премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила согласие увеличить в два раза плату для Евросоюза за Brexit с 20 млрд до 40 млрд фунтов стерлингов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Евросоюз выставил Великобритании счет на 100 миллиардов.