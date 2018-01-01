Плата за молчание: адвокат рассказал о связи Трампа с еще тремя женщинами

Одна из женщин утверждает, что была беременна в то время.

Дональд Трамп Reuters

Представители президента США Дональда Трампа платили еще трем женщинам за молчание.

Такое заявление сделал адвокат Майкл Авенатти, представляющий интересы порнозвезды Сторми Дэниэлс (Стэфани Клиффорд), которая имела связь с Дональдом Трампом, пишет ABC7 Eyewitness News.

По данным Авенатти, женщины утверждают, что им заплатили AMI Entertainment, Трамп и его адвокат Майкл Коэн, чтобы оставаться спокойными. При этом адвокат не раскрыл, сколько им дали за молчание, однако добавил, что одна из женщин утверждает, что была беременна в то время.

По словам адвоката, он находится в процессе получения разрешения от своих клиентов, чтобы опубликовать более подробную информацию о выплатах.

Напомним, ранее в США арестовали порноактрису Сторми Дэниэлс, рассказавшую о сексе с Трампом.

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