Сегодня, 07:45 RSS

Плата за молчание: адвокат рассказал о связи Трампа с еще тремя женщинами

Сегодня, 06:25

Одна из женщин утверждает, что была беременна в то время.

Трамп
Дональд Трамп Reuters
Представители президента США Дональда Трампа платили еще трем женщинам за молчание.

Такое заявление сделал адвокат Майкл Авенатти, представляющий интересы порнозвезды Сторми Дэниэлс (Стэфани Клиффорд), которая имела связь с Дональдом Трампом, пишет ABC7 Eyewitness News.

По данным Авенатти, женщины утверждают, что им заплатили AMI Entertainment, Трамп и его адвокат Майкл Коэн, чтобы оставаться спокойными. При этом адвокат не раскрыл, сколько им дали за молчание, однако добавил, что одна из женщин утверждает, что была беременна в то время.

По словам адвоката, он находится в процессе получения разрешения от своих клиентов, чтобы опубликовать более подробную информацию о выплатах.

Напомним, ранее в США арестовали порноактрису Сторми Дэниэлс, рассказавшую о сексе с Трампом.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Дональда Трамп, Майкл Авенатти, Сторми Дэниэлс
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности