Племянница Скрипаля высказала предположение об отставке Мэй

Виктория Скрипаль стала завсегдатаем различных российских телевизионных шоу.

Виктория Скрипаль заговорила об отставке Терезы Мэй Reuters

Виктория Скрипаль, племянница отравленного в Британии российского экс-разведчика Сергея Скрипаля , убеждена, что дело с отравлением в Солсбери закончится отставкой премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

"Для меня это закончится отставкой премьер-министра Великобритании", — сказала Виктория Скрипаль в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале, отвечая на вопрос, чем закончится эта история.

Напомним, британские власти сообщили племяннице отравленного в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля об отказе предоставления ей въездной визы.

Позже Виктория Скрипаль заявила, что готова приехать в Британию и доказать свою непричастность к российским спецслужбам.

Как известно, в британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей причастна Россия.