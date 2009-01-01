"Плохие парни". Трамп обвинил Иран в поддержке Северной Кореи

Президент США отметил, что действия Тегерана "подрывают дух" ядерной сделки.

Дональд Трамп Reuters

Иран финансово поддерживает и торгует с Северной Кореей

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу TBN.

"Они вызывают проблемы. Они (иранцы, — ред.) финансируют КНДР, я убежден, что они торгуют с Северной Кореей, я уверен, что они ведут дела с Северной Кореей, что абсолютно недопустимо", — сказал Трамп.

Президент США отметил, что действия Тегерана "подрывают дух" ядерной сделки, и пообещал в обозримом будущем огласить решения по поводу дальнейшего выполнения обязательств США в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Иран — это плохие парни, и так к ним и следует относиться", — резюмировал Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия вопреки санкциям удвоила торговлю с КНДР.