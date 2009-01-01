По делу о катастрофе MH17 РФ пыталась повлиять на Нидерланды фейковым сайтом

Нидерланды отслеживаются российскими разведывательными службами.

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Россия создала фейковую интернет-страницу, с помощью которой пыталась повлиять на общественное мнение в Нидерландах путем распространения фальшивых новостей.

Об этом заявила министр внутренних дел Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает "Укринформ" со ссылкой на Dutch News.

"Нидерланды отслеживаются, в частности, российскими разведывательными службами", — подчеркнула министр.

По ее словам, распространение дезинформации не является новым явлением и оно "легкое, анонимное, быстрое и дешевое".

В частности, Оллонгрен отметила, что Россия создала фейковый сайт, который создает впечатление официальной страницы Нидерландов, благодаря которому РФ пыталась повлиять на мнения людей относительно катастрофы MH17.

Кроме этого, российские спецслужбы на местах собирают информацию в Нидерландах и пытаются влиять на голландские компании и на процесс принятия решений, сказала министр.

Оллонгрен отметила, что для своих целей Россия использует разные средства, среди которых и социальные сети.

Напомним, ранее Нидерланды предложили убежище участникам и свидетелям уничтожения рейса МН17.