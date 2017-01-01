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По делу о покушении на Авакова задержали экс-главу "Укрспирта" - СМИ

Сегодня, 18:20

Согласно обнародованным данным, задержание состоялось в одной из граничащих с Украиной европейских стран.

Михаил Лабутин
Миахил Лабутин World News
На территории Румынии был задержан бывший генеральный директор ГП "Укрспирт" Михаил Лабутин.

Как сообщает портал "Українські новини", мужчина был задержан по подозрению в подготовке покушения на главу украинского МВД Арсена Авакова.

Позднее Евгений Енин, заместитель генерального прокурора Украины Юрия Луценко, подтвердил факт задержания, но не стал говорить о подробностях.

"Задержание подтверждаю, на кого он готовил покушение, не подскажу", - сказал он, соообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Напомним, ранее Арсен Аваков на допросе по делу Януковича рассказал, для чего ездил в Крым в 2014 году.

 
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Аваков, прокуратура, Укрспирт, покушение, Румыния
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