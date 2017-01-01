По делу о покушении на Авакова задержали экс-главу "Укрспирта" - СМИ

Согласно обнародованным данным, задержание состоялось в одной из граничащих с Украиной европейских стран.

Миахил Лабутин World News

На территории Румынии был задержан бывший генеральный директор ГП "Укрспирт" Михаил Лабутин.

Как сообщает портал "Українські новини", мужчина был задержан по подозрению в подготовке покушения на главу украинского МВД Арсена Авакова.

Позднее Евгений Енин, заместитель генерального прокурора Украины Юрия Луценко, подтвердил факт задержания, но не стал говорить о подробностях.

"Задержание подтверждаю, на кого он готовил покушение, не подскажу", - сказал он, соообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Напомним, ранее Арсен Аваков на допросе по делу Януковича рассказал, для чего ездил в Крым в 2014 году.