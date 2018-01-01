По Приднестровью возле границы с Украиной прокатилась колонна российской бронетехники: фото, видео

Российские военнослужащие невозбранно ехали по трассе "Тирасполь - Рыбница".

На автодороге, ведущей из Тирасполя в Рыбницу, в нескольких километрах от границы с Украиной заметили перемещение громадной колонны российской бронетехники.

Соответствующее сообщение опубликовал эксперт Артем Филипенко на собственной странице в социальной сети Facebook.

"Тем временем на трассе "Тирасполь-Рыбница" в нескольких километрах от границы с Украиной перемещается колонна российской бронетехники с базы ОГРВ. Ну нехило так. Это зона безопасности. Им там передвигаться запрещено. ОБСЕ молчит?", − написал он.

Позднее представители Молдовы в составе объединенной контрольной комиссии подтвердила факт проезда колонны военной техники.

"Были установлены 3 колонны с различными типами военной и бронетанковой техники (ТАБ, БРДМ) (возможно, Оперативная группа российских войск), которые ехали в сопровождении специальных транспортных средств неконституционных ополченских структур. Затребовав ответ других участников о передвижении военных колонн, приднестровский участник в ОКК указал, что вся военная техника Тирасполя находится в местах постоянного развертывания и не передвигается по Зоне безопасности, и представители Российской Федерации сообщили, что они задокументируют данный случай и проинформируют ОКК на следующем заседании, которое состоится 21 июня 2018 года", − говорится в объяснении молдавской стороны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Молдова хочет решить вопрос с российскими войсками в Приднестровье через Украину.

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