"По следам Рейгана". Трамп приказал создать в США Космические войска

Президент США уже дал соответствующее распоряжение Пентагону.

Дональд Трамп Reuters

Президент США Дональд Трамп выдал распоряжение о начале разработки над созданием Космических сил.

Соответствующее сообщение было опубликовано американским изданием The Daily Caller. Согласно обнародованным данным, распоряжение Минобороны США (Пентагону) Трамп подписал во время выступления на мероприятии Нацовета по космосу.

"Настоящим я поручаю Министерству обороны и Пентагону немедленно начать процесс создания Космических войск в качестве шестой службы вооруженных сил", − заявил президент США.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в США высмеяли "проплаченную" встречу Трампа с Порошенко.

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