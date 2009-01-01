По стопам Кличко-старшего. Каха Каладзе избран мэром Тбилиси

Об этом свидетельствуют результаты экзит-полов, проведенных компанией "Edison Research".

Каха Каладзе с супругой Facebook

Новым мэром столицы Грузии избран бывший футболист киевского "Динамо", министр топлива и энергетики Грузии Каха Каладзе

Об этом свидетельствуют результаты экзит-полов, проведенных компанией "Edison Research" по заказу телекомпании "Рустави 2".

Согласно опубликованным данным, кандидат от "Грузинской мечты" Каха Каладзе набирает 54%, его конкурент из "Единого национального движения" Заал Удумашвили — 15%, независимый кандидат Алеко Елисашвили — 14%.

По партийным спискам "Грузинская мечта" набрала 58%, "Единое национальное движение" — 16%, "Европейская Грузия" — 9%.

"Грузинская мечта" — политическая партия Грузии, основанная в 2012 году бизнесменом Бидзиной Иванишвили как оппозиция к президенту Михеилу Саакашвили.

Напомним, ранее Каха Каладзе показал, как проводит время с главным тренером сборной Украины по футболу Андреем Шеевченко.