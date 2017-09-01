По стопам Павлика Морозова. В Питере на линейке девочка пообещала "привлечь маму, если надо"

Перед генералом юстиции с заученными стишками выступили маленькие дети.

В день знаний председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин посетил академию в Санкт-Петербурге.

Одна из девочек, выступавших на линейке, прочитала стихотворение, в котором пообещала если понадобится, "привлечь и маму", сообщает "Фонтанка".

Перед генералом юстиции с заученными стишками выступили маленькие дети, давшие рифмованные обещания пополнить ряды следователей.

Маленькая Диана своё желание в будущем служить на благо Отечества подкрепила рассказом о том, что по натуре она не болтлива, а в случае чего готова привлечь близких родственников: "Тайны я держать умею, // Никому я ни "бу-бу". // Но по службе, если надо, // Я и маму привлеку".

После этого глава СКР поцеловал девочке руку и обнял.

Напомним, ранее правозащитники рассказали, что в Крыму оккупанты насаждают среди детей насилие и ксенофобию.

Видео: Fontanka Ru.