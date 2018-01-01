Победившие на выборах в Италии "друзья Путина" больше ориентируются на свою экономику - эксперт

Эксперт Александр Палий выразил уверенность в том, что несмотря на победу в евроскептиков на выборах в итальянский парламент, в отношении Украины и России политика страны не изменится.

Лидер "Лиги" Маттео Сальвини приезжал в Крым в 2017 году и посещал Москву, где подписывал договор о сотрудничестве с "Единой Россией".

Выборы в Италии, где в парламент прошли две популитские партии, ультраправая "Лига" и "Движение 5 звезд" не изменят позицию страны по санкциям против России и не приведет к выходу Италии из Евросоюза.

Такое мнение в комментарии "Главреду" высказал политический аналитик Александр Палий.

"В результате выборов в Италии в парламент прошла правящая сейчас "Демократическая партия" (но с гораздо меньшей поддержкой, чем ожидалось, — ред.), а также "Пять звезд" и "Лига". Состав будущей коалиции будет зависеть от того, кто и с кем в этом треугольнике сумеет договориться. На данный момент они друг с другом перегрызлись и говорят, что даже не сядут рядом. Но как будет в итоге — пока не известно. Ведь, например, в Германии вот только-только завершились коалиционные переговоры, которые длились полгода — с сентября прошлого года. Думаю, что в Италии договорятся быстрее", - отметил Палий.

По его словам, новое правительство будет оставаться у власти Италии на протяжении пяти лет, что станет серьезным фактором влияния на Евросоюз, который беспокоится из-за большого количества евроскептиков среди победителей парламентских выборов.

"Однако думаю, что резких антиевропейских шагов Италия не будет делать, поскольку у нее перед глазами пример Brexit. А ведь у Британии более сильная экономика, чем у Италии, в Британии есть свой финансовый центр, чего нет в Италии, да и вообще, для Италии, если она лишится Европейского Союза, будут большие потери. Кроме того, в итальянской политике хватает "друзей Путина", но еще больше там друзей своего собственного кармана и итальянской экономики. А итальянская экономика четко говорит о том, что идти на конфликт с ЕС для Италии очень невыгодно, и такой сценарий будет для нее крайне неприятным. Потому, скорее всего, новое правительство Италии будет придерживаться европейской солидарности", - считает аналитик.

По словам Палия, в отношении Киева Италия, вероятнее всего, займет ту же позицию "невмешательства", как и многие европейские страны.

"Они говорят: "Не мы эти санкции (введенные против России за ее агрессию в Украине, — Ред.) вводили — не нам их и отменять". Предполагаю, что Италия будет придерживаться такой позиции самоустранения и согласия с лидирующей ролью в вопросах продления и введения новых антироссийских санкций крупных европейских государств — Германии и Франции", - сказал эксперт в комментарии "Главреду".

Читайте также В Италии полуобнаженная участница Femen протестовала перед носом у Берлускони: фото и видео