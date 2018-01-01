"Победобесие" в РФ. В Забайкалье устроили реконструкцию жизни в концлагере: видео

Актеры отдавали себе отчет, что постановка шокирует зрителей.

В честь Дня Победы в российской Чите театр национальных культур "Забайкальские узоры" представил реконструкцию под названием "Концлагерь".

В ходе реконструкции воспитанники театральной студии и краевого училища культуры сыграли фрагмент жизни и смерти узников немецких концлагерей, пишет "Радио Свобода".

Директор театра Мария Гуськова в интервью телеканалу сообщила, что актеры отдавали себе отчет, что постановка шокирует зрителей. По ее словам, "об этом надо знать, это надо понимать, чтобы это больше никогда не повторилось".

В то же время актер Сергей Маховицкий рассказал телеканалу, что играть немецкого офицера было неприятно.

"Мне очень хотелось прекратить это все, но я должен был продолжать, чтобы показать зрителям, что фашисты не жалели никого — ни женщин, ни детей, ни стариков", — рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ пустили троллейбус с могилой Неизвестному солдату и танки на "собачьей" тяге.

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