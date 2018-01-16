"Под конвоем передали ФСБ". В России Плотницкого взяли под стражу — СМИ

Плотницкого обвиняют в сотрудничестве с СБУ и "сдаче" Донбасса.

Стало известно, где находится экс-главарь "ЛНР" Коммерсантъ

Бывший главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий содержится под стражей на территории Российской Федерации за попытку "сдачи Донбасса" и сотрудничество со Службой безопасности Украины.

По данным издания "Росбалт", Плотницкий до последнего находился в Луганске и даже не предпринимал попытки сбежать. Он якобы был уверен, что "ЛНР" вот-вот окажется под контролем Украины, однако покровители его "слили", рассказал сотрудник донецкого "МГБ".

Отмечается, что 23 ноября прошлого года Игорь Плотницкий, руководитель его "администрации" Ирина Тейцман, начальник охраны Евгений Селиверстов и глава "Государственной телевизионной и радиовещательной компании ЛНР" Анастасия Шуркаева были под конвоем доставлены на КПП "Изварино", где их передали ФСБ РФ.

"Сейчас якобы все они содержатся под стражей на территории России. Основания — сотрудничество со Службой безопасности Украины (!) и попытка "сдачи" Донбасса (!!!) Киеву. Кроме того, задержанным вменяют растрату государственных средств, превышение власти и должностных полномочий", — говорится в материале.

Напомним, 21 ноября, в Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков "ЛНР" Игорем Плотницким и Игорем Корнетом. Вооружённые люди без опознавательных знаков окружили так называемое "МВД ЛНР". К противостоянию присоединились боевики главаря "ДНР" Александра Захарченко и ФСБ РФ.

23 ноября советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что Плотницкий выехал в Россию, а в оккупированный Луганск вошли регулярные подразделения армии РФ численностью около 1 тыс. военнослужащих, включая спецназ ГРУ и спецназовцев МВД РФ, а также тяжелая техника: танки, БТР, артиллерийские установки.

24 ноября Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья. Главарем "ЛНР" стал "министр госбезопасности квазиреспублики" Леонид Пасечник.