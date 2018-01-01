Под марш "Прощание славянки" российские дипломаты покинули Британию: фото и видео

Причиной выдворения россиян стал инцидент с экс-шпионом Скрипалем.

Из Британии были выдворены российские дипломаты с семьями Фото: Reuters

Сотрудники российского дипломатического ведомства в Лондоне 20 марта выехали из страны по требованию британского правительства.

Санкции применены против 23 дипломатов, однако уехать были вынуждены и члены их семей – всего около 80 человек. Об этом сообщает ТСН.

Отъезд с территории диппредставительства прошел под марш "Прощание славянки". Дипломаты и члены их семей отправились в аэропорт, где уже был приготовлен самолет для их отправления на родину.

Россия приняла ответные меры. Примерно такое же количество британских дипломатов с семьями вернутся в Лондон из Москвы.

Напомним, выдворение российских дипломатов из Британии стало санкционными мерами после отравления в Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в результате которого пострадал сотрудник полиции и рядовые британцы.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что бывший русский разведчик был отравлен нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал президент России Владимир Путин.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского города Солсбери.