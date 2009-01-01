Под Парижем авто наехало на группу военных, есть пострадавшие: фото и видео с места происшествия

Инцидент произошел сегодня в городе Леваллуа-Перре.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на BFMTV.
По данным Agence France-Presse, в результате инцидента пострадали шесть военных.
Мэр Леваллуа-Перре Патрик Балкани считает, что наезд был спланированным актом.
"Эта машина стояла у казармы. Ее водитель, очевидно, дожидался выхода военных", — сказал чиновник.
Напомним, в ночь на 19 июня на ул. Севен Систерс в столице Британии — Лондоне — возле мечети фургон въехал в толпу людей, тогда погиб один человек. Узнать больше о случившемся можно здесь.
Видео: Ruptly TV