Под Парижем авто наехало на группу военных, есть пострадавшие: фото и видео с места происшествия

Инцидент произошел сегодня в городе Леваллуа-Перре.

Место происшествия Reuters

В среду утром, 9 августа, во французском городе Леваллуа-Перре (находится под Парижем)на группу военных, когда они покидали казарму, машину ищут.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на BFMTV.

По данным Agence France-Presse, в результате инцидента пострадали шесть военных.

Мэр Леваллуа-Перре Патрик Балкани считает, что наезд был спланированным актом.

"Эта машина стояла у казармы. Ее водитель, очевидно, дожидался выхода военных", — сказал чиновник.

Напомним, в ночь на 19 июня на ул. Севен Систерс в столице Британии — Лондоне — возле мечети фургон въехал в толпу людей, тогда погиб один человек. Узнать больше о случившемся можно здесь.

Видео: Ruptly TV