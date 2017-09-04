Под Воронежем столкнулись десятки авто, есть пострадавшие: видео с места ДТП

Авария случилась вчера из-за водителя грузовика.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные полиции.
Агентство уточнило, что ДТП случилось в Бобровском районе Воронежской области на 631 километре федеральной автодороги М-4 "Дон".
По сведениям правоохранителей, авария произошла в результате того, что 35-летний водитель грузовика, житель Краснодарского края, "не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение c двигавшимся впереди автотранспортом".
"… 31 легковому автомобилю причинены механические повреждения. С телесными повреждениями различной степени тяжести в медицинское учреждение госпитализированы: малолетняя жительница Рязани, 52-летний житель Тульской области и его супруга в возрасте 38 лет, 57-летний житель Твери и его супруга в возрасте 54 лет", — отмечается в статье.
Напомним, 25 августа в российском поселке Волна (Краснодарский край) автобус с рабочими упал со строящегося пирса в Черное море, погибли 19 человек, более 30 — пострадали. ДТП случилось из-за неисправности в тормозной системе транспортного средства.
Видео: instagram.com/lev_dubovskiy