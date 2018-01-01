Подари своей девушке бургер: "Макдоналдс" выпустил необычное украшение ко Дню Валентина

В честь Дня Влюбленных компания запустила в Твиттере конкурс на лучшую "любовную клятву" бургеру.

Сеть предприятий быстрого питания "Макдоналдс" выпустила ко Дню святого Валентина кольцо из золота с бриллиантами и сапфирами в форме гамбургера "Биг Мак".

Кольцо состоит из семи ярусов, оно покрыто золотом в 18 карат. Салат и сыр в нём сделаны из цветных сапфиров, зерна кунжута имитируют бесцветные бриллианты, а поверхность "котлеты" выложена коньячными бриллиантами. Для его создания "Макдоналдс" пригласил ювелирного японского дизайнера Надин Госн, отмечает издание Elite Daily.

Цена украшения под названием Bling Mac составляет 12,5 тысяч долларов, но одному счастливчику кольцо достанется совершенно бесплатно. "Макдоналдс" обещает разыграть украшение в День Влюбленных. Для этого необходимо в Twitter написать оду Биг Маку с хэштегом #BlingMacContest. Самый креативный автор будет выбран 14 февраля.