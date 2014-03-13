Подарок к 8 Марта европейского уровня: главой Европола впервые избрали женщину

Этот пост Катрин де Болль доверили на четыре года.
Как сообщается на официальном сайте Совета Европы, де Болль станет первой женщиной, которая займет этот пост. Причем занимать его она будет 4 года. Продлеваться мандат исполнительного директора Европола можно только один раз.
Нынешний исполнительный директор Европола – британец Роб Уэйнрайт – сложит свои полномочия 1 мая 2018 года.
Ранее было названо имя нового главы Конституционного Суда. Шевчук назначен судьей Конституционного суда Украины 13 марта 2014 года.