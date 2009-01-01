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Подарок меценатов: оккупанты выкопали пальмы в одной части Ялты и пересадили их на набережную

Сегодня, 19:07

О том, как деревья "переезжают" рассказали сами местные жители.

Пальма
segodnya.ua
 В Ялте местные "власти" выкопали пальмы в одной части города, чтоб пересадить на набережную.

Об этом пишет РБК Украина.

Более того, оккупанты назвали это "подарком ялтинцам от меценатов". 

О том, как деревья "переезжают" в центр курортного города из района Промбазы рассказали сами местные жители. "Оккупанты в Ялте выкопали пальмы в одной части города и пересадили на набережную. Назвали это подарком ялтинцам от меценатов и даже лично от "мэра". Это трудно комментировать", — написал в своем блоге пользователь "Крымский Бандеровец".

Ялта
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Ялта
twitter.com

Напомним, оккупанты пригрозили отбирать имущество у несвоевременно оплативших коммуналку в Ялте.

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Пальмы, Ялта, оккупанты, набережная
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