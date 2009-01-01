Подарок меценатов: оккупанты выкопали пальмы в одной части Ялты и пересадили их на набережную

О том, как деревья "переезжают" рассказали сами местные жители.

местные "власти" выкопали пальмы в одной части города, чтоб пересадить на набережную.

Об этом пишет РБК Украина.

Более того, оккупанты назвали это "подарком ялтинцам от меценатов".

О том, как деревья "переезжают" в центр курортного города из района Промбазы рассказали сами местные жители. "Оккупанты в Ялте выкопали пальмы в одной части города и пересадили на набережную. Назвали это подарком ялтинцам от меценатов и даже лично от "мэра". Это трудно комментировать", — написал в своем блоге пользователь "Крымский Бандеровец".

Напомним, оккупанты пригрозили отбирать имущество у несвоевременно оплативших коммуналку в Ялте.