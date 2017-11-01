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"Особенно подлый" теракт в США: наезд на людей, жертвы и задержание нападавшего

Сегодня, 07:19
США,Нью-Йорк,Манхэттен,теракт,пикап,наезд,жертвы < >
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1 / 5 Место происшествия (Reuters)

Губернат штата Нью-Йорк считает злоумышленника "одиноким волком".

США,Нью-Йорк,Манхэттен,теракт,пикап,наезд,жертвы
Место происшествия Reuters
В американском Нью-Йорке на Манхэттене злоумышленник на пикапе выехал на велодорожку, сбил несколько человек у школы, а потом врезался в автобус, погибли восемь людей, 11 — пострадали, полицейские ранили подозреваемого в живот и задержали, он в больнице.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сведения местных властей, пишет РБК.

По словам мэра города Билла Де Блазио, случившееся "особенно подлый акт терроризма", между тем губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо назвал задержанного "одиноким волком".

"Мужчина вел арендованный пикап. Он проехал по велодорожке на Вест стрит несколько кварталов, затем сбил несколько человек рядом со Старшей Школой Стайвезант на углу Чеймберс стрит и врезался в школьный автобус", — говорится в статье.

После этого грузовик остановился, и водитель его покинул. При себе тот имел пейнтбольное и пневматическое ружья. Изначально сообщалось, что подозреваемый был вооружен огнестрельным оружием и открыл огонь по людям.

Представитель полиции города сказал, что нападавший — 29-ти летний мужчина, приехавший в США в 2010 году. Журналист CBS Билл Рейкопф в Twitter написал, что злоумышленника зовут Сайфулло Хабибулаевич Саипов, возможно, он уроженец Узбекистана.

В статье New York Times говорится, что водитель, выйдя из машины, выкрикивал "Аллаху Акбар". Представитель полиции не подтвердил эту информацию, но заметил, что его высказывания, сделанные на месте происшествия, согласуются с тем, что это был теракт.

Президент США Дональд Трамп в соцсети написал, что произошедшее в Нью-Йорке похоже на атаку "очень больного и невменяемого человека".

 Задержание злоумышленника

 


Напомним, 18 мая в центре Нью-Йорка легковой автомобиль въехал в прохожих на тротуаре Таймс-сквер, один человек погиб, водителя задержали, им оказался 26-летний житель Бронкса Ричард Рохас, его дважды арестовывали за вождение в нетрезвом виде.

Видео: twitter.com/cnni

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США, Нью-Йорк, Манхэттен, теракт, пикап, наезд, жертвы, Трамп
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