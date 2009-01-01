Подобно Украине. В Эстонии назвали новую жертву вторжения России

Задача учений "Запад" и других совместных военных учений — максимально связать белорусские вооруженные силы с российскими.

Российские военные на учениях "Запад-2017", иллюстрация.

Россия готова к военному вмешательству и в Беларуси , если политическая ситуация там изменится в нежелательном для Кремля направлении.

Такое мнение высказал глава Сил обороны Эстонии генерал Рихо Террас в интервью ERR.

"Подобно Украине, Россия планирует военные шаги против Белоруссии, если политическая ситуация там изменится. Российские вооруженные силы и структуры безопасности ведут подготовку к тому, чтобы в случае необходимости вмешаться и провести военную операцию в Белоруссии. Планирование операции началось в 2014 году", — заявил он.

По его словам, задача учений "Запад" и других совместных военных учений — максимально связать белорусские вооруженные силы с российскими. Цель — парализовать способность белорусских военных действовать самостоятельно.

"В учениях принимают участие различные военные округи, Балтийский и Северный флот, ракетные войска. Если все это является антитеррористической операцией, то это очевидное преувеличение", — добавил он.

Напомним, с 14 по 20 сентября на семи полигонах Беларуси и трех полигонах РФ проходят совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2017".

По данным представителей НАТО, в учениях задействовано от 70 до 100 тыс. военных. Как отметил председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, учения похожи на подготовку к большой войне.

Белорусская оппозиция опасается, что президент РФ Владимир Путин может использовать эти учения для начала аннексии Беларуси.

Ранее министр обороны Польши заявил, что Россия планирует применить ядерное оружие на учениях "Запад-2017".