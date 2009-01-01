Подорвались на фугасе. В Сирии ликвидированы 4 военных советника из России

Инцидент произошел в провинции Хомс.

Российские военные в Сирии, иллюстрация @Charles_Lister

В результате подрыва радиоуправляемого фугаса в Сирии уничтожены четыре военных советника Российской Федерации.

Об этом идет речь в сообщении "Интерфакса" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ.

"В результате подрыва четверо военнослужащих погибли, еще двое получили ранения. За их жизнь борются военные медики", — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, инцидент произошел в провинции Хомс.

Сообщается, что колонна сирийских войск, в которой был автомобиль с российскими военными советниками, следовала из района аэродрома Тияс в центральной Сирии в направлении города Хомс.

"После того как автомобиль, в котором находились российские военнослужащие, проехал около 4 км, под ним сработал радиоуправляемый заряд", — сообщают в Минобороны РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сирии российская авиация нанесла удар по турецким военным, в результате есть погибшие и раненые.