Подорвались на фугасе. В Сирии ликвидированы 4 военных советника из России

Инцидент произошел в провинции Хомс.
Об этом идет речь в сообщении "Интерфакса" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ.
"В результате подрыва четверо военнослужащих погибли, еще двое получили ранения. За их жизнь борются военные медики", — говорится в сообщении.
Как отмечает издание, инцидент произошел в провинции Хомс.
Сообщается, что колонна сирийских войск, в которой был автомобиль с российскими военными советниками, следовала из района аэродрома Тияс в центральной Сирии в направлении города Хомс.
"После того как автомобиль, в котором находились российские военнослужащие, проехал около 4 км, под ним сработал радиоуправляемый заряд", — сообщают в Минобороны РФ.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сирии российская авиация нанесла удар по турецким военным, в результате есть погибшие и раненые.