Подожженные авто, разгромленные витрины. В Париже на акции протеста были беспорядки: фото, видео

В столице Франции пострадали несколько человек.

В Париже на акции протеста дебоширы подожгли авто и разгромили витрины Reuters

Во вторник, 1 мая, в столице Франции Париже прошла акция протеста, организованная профсоюзами, демонстранты в масках разгромили витрины и поджигали автомобили, задержаны около 200 человек.

Профсоюзы недовольны реформами президента страны Эммануэля Макрона, во время мероприятия беспорядки устроили крайне левые анархистские группы, известные как "Черный блок", пишет ВВС со ссылкой на правоохранителей.

По данным полиции, в акции приняли участие около 1 тысячи 200 человек в масках и капюшонах, чтобы разогнать дебоширов применялся слезоточивый газ и водометы.

В профсоюзах утверждают, что в Париже в акции приняли участие около 55 тысяч мирных демонстрантов, а в полиция насчитала их приблизительно 20 тысяч.

#França: Extremistas de esquerda da ANTIFA depredando patrimônio privado nas ruas de #Paris em protestos convocados por sindicalistas no 1º de Maio pic.twitter.com/pAQjFYKAdw — RENOVA (@RenovaMidia) May 1, 2018

Напомним, 1 мая в городах Украины не совсем спокойно прошли первомайские демонстрации: сторонников праздника обливали кефиром и зеленкой и всячески обзывали. Самой популярной дразнилкой стало прозвище "агент Путина (президент РФ Владимир Путин — Ред.)".



Подписывайтесь на наш канал в Telegram