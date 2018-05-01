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Подожженные авто, разгромленные витрины. В Париже на акции протеста были беспорядки: фото, видео

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1 / 9 В Париже на акции протеста дебоширы подожгли авто и разгромили витрины (Reuters)

В столице Франции пострадали несколько человек.

Париж,протест
В Париже на акции протеста дебоширы подожгли авто и разгромили витрины Reuters
Во вторник, 1 мая, в столице Франции Париже прошла акция протеста, организованная профсоюзами, демонстранты в масках разгромили витрины и поджигали автомобили, задержаны около 200 человек.

Профсоюзы недовольны реформами президента страны Эммануэля Макрона, во время мероприятия беспорядки устроили крайне левые анархистские группы, известные как "Черный блок", пишет ВВС со ссылкой на правоохранителей.

По данным полиции, в акции приняли участие около 1 тысячи 200 человек в масках и капюшонах, чтобы разогнать дебоширов применялся слезоточивый газ и водометы.

В профсоюзах утверждают, что в Париже в акции приняли участие около 55 тысяч мирных демонстрантов, а в полиция насчитала их приблизительно 20 тысяч.

Напомним, 1 мая в городах Украины не совсем спокойно прошли первомайские демонстрации: сторонников праздника обливали кефиром и зеленкой и всячески обзывали. Самой популярной дразнилкой стало прозвище "агент Путина (президент РФ Владимир Путин — Ред.)".

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1 мая, акция, протест, Париж, Франция, Эммануэль Макрон, задержанные
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