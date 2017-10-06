Подробности аварии в РФ. Версии и новое число жертв, опубликованы фото и видео с места трагедии

По одной из версий, виновником ДТП стал водитель автобуса, он погиб. По другой версии, причиной ДТП была неисправность автобуса.

Количество жертв аварии с автобусом под Владимиром увеличилось до 21 человека. Ранее сообщалось о 19 погибших.

Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе по ликвидации последствий аварии.

"По предварительным данным погиб 21 человек, включая 3 детей", — сказал он.

Всего, по его словам, в автобусе находились 57 пассажиров и водитель.

В то же время пресс-секретарь губернатора Владимирской области Маргарита Шляхова сообщила, что в автобусе, который столкнулся с поездом в Петушинском районе, были граждане Узбекистана.

"На автобусе были казахстанские номера, но информации о том, что в нем находились граждане Казахстана, пока не поступало", — уточнила собеседница агентства.

По одной из версий, виновником ДТП стал водитель автобуса, он погиб. По другой версии, причиной ДТП была неисправность автобуса.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону, автобус с пассажирами, столкнувшийся с поездом на станции "Покров" во Владимирской области, сломался на переезде.

"По уточненной информации, у автобуса Mercedes произошла поломка. В момент столкновения автобус находился на железнодорожном переезде на запрещающий сигнал светофора", — говорится в пресс-релизе.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

Фото: provladimir.ru; Видео: youtube.com; ren.tv