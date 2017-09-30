Подробности авиакатастрофы в Центральной Африке. Погибли украинцы

Грузовой самолет загорелся вскоре после взлета из аэропорта Нджали в Киншасе и разбился на восточной окраине города.

Авиакатастрофа в Конго @AirCrashMayday

В столице ДР Конго Киншасе разбился военный грузовой самолет , при этом никто из 12 членов экипажа не выжил.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу минобороны республики, пишет "Украинская правда".

Вместе с тем издание Actualite.cd отмечает со ссылкой на представителя правительства Конго Ламберта Менде, что в результате крушения грузового самолета погибли 8 человек, трое из которых — граждане Украины.

Сообщается, что крушение произошло утром 30 сентября: грузовой самолет загорелся вскоре после взлета из аэропорта Нджали в Киншасе и разбился на восточной окраине города.

По информации офицера, который пожелал остаться неназванным, среди погибших были и конголезцы, и иностранцы, а разбившийся самолет — "Антонов", направлявшийся в город Букаву.

Ранее стало известно, что в Сирии разбился конвертоплан морской пехоты США — MV-22 Osprey, по меньшей мере два человека пострадали.

Фото: @AirCrashMayday, @DuniaKongoMedia.