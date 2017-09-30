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Подробности авиакатастрофы в Центральной Африке. Погибли украинцы

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Конго, авиакатастрофа, Ан-12, 1 < >
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1 / 4 Авиакатастрофа в Конго (@AirCrashMayday)

Грузовой самолет загорелся вскоре после взлета из аэропорта Нджали в Киншасе и разбился на восточной окраине города.

Конго, авиакатастрофа, Ан-12, 1
Авиакатастрофа в Конго @AirCrashMayday
В столице ДР Конго Киншасе разбился военный грузовой самолет, при этом никто из 12 членов экипажа не выжил.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу минобороны республики, пишет "Украинская правда".

Вместе с тем издание Actualite.cd отмечает со ссылкой на представителя правительства Конго Ламберта Менде, что в результате крушения грузового самолета погибли 8 человек, трое из которых — граждане Украины.

Сообщается, что крушение произошло утром 30 сентября: грузовой самолет загорелся вскоре после взлета из аэропорта Нджали в Киншасе и разбился на восточной окраине города.

По информации офицера, который пожелал остаться неназванным, среди погибших были и конголезцы, и иностранцы, а разбившийся самолет — "Антонов", направлявшийся в город Букаву.

Ранее стало известно, что в Сирии разбился конвертоплан морской пехоты США — MV-22 Osprey, по меньшей мере два человека пострадали.

Фото: @AirCrashMayday@DuniaKongoMedia.

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