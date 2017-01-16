Подробности авиакатастрофы в Киргизии: погибли 37 человек, разрушены десятки домов

Грузовой Boeing 747 упал на поселок "Дача".

Последствия авиакатастрофы Скриншот видео с youtube.com

Под Бишкеком (столица Киргизии) в результатена дачный поселок погибли 37 человек, разрушены 32 жилых дома.

Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные МЧС и правительства страны.

В то же время агентство уточнило, что воздушное судно упало на населенный пункт "Дача".

Председатель комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Марат Аманкулов сообщил, что борт перелетел посадочную полосу, фюзеляжем зацепил забор и упал на поселок, говорится на 24.kg.

"Сообщалось, что рухнувший самолет принадлежит компании Turkish Airlines, однако посольство Турции в России опровергло эти данные. Владельцем Boeing является частная компания ACT", — утверждают РИА Новости.

Напомним, в конце 2016 года самолета Минобороны РФ Ту-154 упал в Черное море вскоре после дозаправки в Сочи, он летел из Москвы в Сирию. На борту находились 92 человека. Позже были найдены все самописцы лайнера. Версии катастрофы можно узнать здесь.

Видео: Россия 24