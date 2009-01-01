Подробности нападения на христиан в Египте. Число жертв возросло до 35 человек

Египетский президент обязал правительство взять под особый контроль расследование дела об атаке на христиан.

Reuters

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился взять под особый контроль расследование вооруженного нападения на христиан-коптов в провинции Эль-Минья

Об этом сообщил представитель кабинета министров страны, пишет ТАСС.

По его информации, египетский президент обязал "правительство, государственные органы и ответственных лиц взять под особый контроль расследование дела об атаке на христиан и оказать незамедлительную медицинскую помощь всем пострадавшим и поддержку семьям погибших в результате атаки, совершенной в южноегипетской провинции". Отмечается, что ас-Сиси "в постоянном режиме следит за развитием событий вокруг этого инцидента и ходом расследования преступления в Эль-Минье".

По официальным данным минздрава Египта, при атаке погибли 28 человек, около 30 получили ранения. По данным главы Коптского культурного центра отца Арамии, при нападении были убиты 35 христиан.

С 10 апреля в Египте по решению президента страны было введено чрезвычайное положение сроком на три месяца. Это произошло спустя сутки после двух терактов в христианских храмах в городах Танта и Александрия, в результате которых погибли свыше 45 человек и более 100 были ранены. Ответственность за них взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Напомним, в Индии автобус с паломниками сорвался в ущелье, много жертв.