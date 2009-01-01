Подробности нападения на христиан в Египте. Число жертв возросло до 35 человек

Египетский президент обязал правительство взять под особый контроль расследование дела об атаке на христиан.
Об этом сообщил представитель кабинета министров страны, пишет ТАСС.
По его информации, египетский президент обязал "правительство, государственные органы и ответственных лиц взять под особый контроль расследование дела об атаке на христиан и оказать незамедлительную медицинскую помощь всем пострадавшим и поддержку семьям погибших в результате атаки, совершенной в южноегипетской провинции". Отмечается, что ас-Сиси "в постоянном режиме следит за развитием событий вокруг этого инцидента и ходом расследования преступления в Эль-Минье".
По официальным данным минздрава Египта, при атаке погибли 28 человек, около 30 получили ранения. По данным главы Коптского культурного центра отца Арамии, при нападении были убиты 35 христиан.
С 10 апреля в Египте по решению президента страны было введено чрезвычайное положение сроком на три месяца. Это произошло спустя сутки после двух терактов в христианских храмах в городах Танта и Александрия, в результате которых погибли свыше 45 человек и более 100 были ранены. Ответственность за них взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
Напомним, в Индии автобус с паломниками сорвался в ущелье, много жертв.