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Подробности обстрела вертолета РФ в Сирии: в результате крушения погиб российский генерал — соцсети

Сегодня, 22:15

В МО РФ заявили, что вертолет совершил "экстренную посадку".

ИГИЛ
Боевик ИГИЛ Life News
В Сирии в результате крушения российского боевого вертолета погиб генерал-лейтенант РФ Александр Вязников.

Об этом на своей странице Facebook написал российский блогер "Эль Мюрид".

Он отметил, что данная информация является неподтвержденной, но базируется на сведениях сразу нескольких источников.

"В подбитом сегодня вертолете, возможно, находился генерал-лейтенант Вязников Александр Юрьевич. По ряду сообщений он мог погибнуть (не подтверждено). Могут быть и другие пострадавшие - экипаж и сопровождающие генерала. Вертолет после падения был обстрелян", — говорится в сообщении.

Отметим, что в МО РФ заявили, что вертолет совершил "экстренную посадку".

Напомним, в Сирии казнили россиянина Романа Заболотного, который попал в плен к боевикам "Исламского государства".

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Сирия, вертолет, Россия, генерал, Вязников
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