Подробности "случайного" пуска ракеты на учениях "Запад-2017": опубликованы новые видео

По данным собеседника в Минобороні РФ, пострадало три человека, они не гражданские.

"Вертолет Ка-52 выполнил случайный пуск ракеты, но это "произошло в другой период времени", а сообщения о раненых людях при инциденте в ведомстве назвали "глупостью", пишет РБК.

Офіційна версія щодо події під час військових навчань росіян поблизу Петербургу pic.twitter.com/92FVK6FEpU — Мілітарний портал (@mil_in_ua) 19 вересня 2017 р.





В пресс-службе Западного военного округа заявили, что 18 сентября в рамках розыгрыша эпизода практических действий на белорусской-российских учениях "Запад-2017" не было никаких происшествий, связанных с работой армейской авиации.

Сообщения о том, что при инциденте пострадали люди и о "большом количестве тяжелораненых" в Минобороны назвали "намеренной провокацией или чей-то персональной глупостью".

Между тем, в распоряжении издания оказалось новое видео инцидента со сходом ракеты с вертолета Ка-52 на учениях "Запад-2017". Инцидент, по словам источника, близкого к Минобороны, произошел 16 сентября.



По данным собеседника, пострадало три человека. "Они не гражданские", — сказал источник.



Также в сети появилось новое видео из кабины пилота Ка-52, который якобы случайно выстрелил в зрителей во время учений.

Соответствующий ролик обнародовали на странице портала "Знай.ua" в социальной сети Instagram.

Кроме того, в сети появилось видео, где показали жуткие последствия инцидента, произошедшего на российско-белорусских военных учениях "Запад-2017".

Соответствующий ролик обнародовал "Мілітарний портал" в социальной сети Twitter.

На ролике видно, что автомобили получили серьезные повреждения. Части машин разлетелись на несколько метров.