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Подробности стрельбы в Лас-Вегасе, 20 погибших и более 100 пострадавших

Сегодня, 13:14

Полиция ликвидировала стрелка, им оказался местный житель.

США, Лас-Вегас, стрельба
Пара ковбойских сапог после стрельбы в Лас-Вегасе. Reuters
В американском Лас-Вегасе неизвестный открыл стрельбу у одного из крупнейших в городе казино Mandalay Bay. Жертвами инцидента стали не менее двадцати человек, еще более ста пострадали.

Об этом заявил шериф Лас-Вегаса Джозеф Лобмардо, добавив, что погибли двое полицейских, которые находились не при исполнении обязанностей, пишет РИА Новости.

Полиция ликвидировала стрелка, им оказался местный житель. Его личность установлена, однако имя не называется в интересах следствия.

Мужчина стрелял с 32-го этажа гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel по посетителям фестиваля кантри-музыки, проходившего неподалеку.

Сейчас полиция ищет знакомую злоумышленника. По словам шерифа, имя девушки — Мэри Лу Дэнли (Mary Lou Denley), она путешествовала вместе с подозреваемым.

"Мы пока ее не обнаружили, и мы заинтересованы в том, чтобы поговорить с ней", — добавил Ломбарди.

Также в розыск объявлены два автомобиля — внедорожник Hyundai Tucson и минивэн Chrysler Pacifica Touring.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере два человека стали жертвами стрельбы в Лас-Вегасе, не менее 24 человек получили ранения.

 

 

 

 

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США, Лас-Вегас, стрельба, жертвы, пострадавшие
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