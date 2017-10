Подробности стрельбы в Лас-Вегасе, 20 погибших и более 100 пострадавших

Пара ковбойских сапог после стрельбы в Лас-Вегасе. Reuters В американском Лас-Вегасе неизвестный открыл стрельбу у одного из крупнейших в городе казино Mandalay Bay. Жертвами инцидента стали не менее двадцати человек, еще более ста пострадали.

Об этом заявил шериф Лас-Вегаса Джозеф Лобмардо, добавив, что погибли двое полицейских, которые находились не при исполнении обязанностей, пишет РИА Новости.

Полиция ликвидировала стрелка, им оказался местный житель. Его личность установлена, однако имя не называется в интересах следствия.

#LasVegas latest:



- Gunman fired from hotel's 32nd floor

- Suspect shot dead

- More than 20 killed, 100 injured https://t.co/TuwirVc8JP pic.twitter.com/rSDKCiFbF0