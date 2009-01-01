Подробности теракта в Лондоне: число жертв возросло, полиция задержала 12 подозреваемых

Украинцев среди пострадавших в результате терактов в Лондоне нет.

В Лондоне число жертв теракта возросло Reuters

восточном Лондоне полиция задержала 12 человек по подозрению в причастности к теракту, совершенном в субботу вечером, в результате которого погибли семь человек и 48 получили ранения.

Об этом заявили в полиции Лондона, сообщает Reuters.

"Офицеры контртеррористического командования сегодня утром, в воскресенье, 4 июня, арестовали 12 человек в Баркинге, восточном Лондоне, в связи с инцидентами прошлой ночью в Лондоне и районе рынка Боро. Продолжаются поиски по ряду адресов в Баркинге", — говорится в заявлении.

В то же время число погибших в результате терактов в центре Лондона возросло до семи человек, сообщает ВВС Украина.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подчеркнула необходимость усиления антитеррористических мероприятий в стране и борьбы с исламским экстремизмом в Интернете.

Об этом она заявила в связи с терактами в Лондоне, в результате которых погибли семь человек, пишет Deutsche Welle.

Мэй подчеркнула, что власти должны пересмотреть контртеррористические мероприятия. По ее словам, причиной нападения стала "злая идеология исламского экстремизма, которая искажает ислам" и является основой для уже трех терактов в Британии за последние три месяца.

Она подчеркнула, что нападавшие борются против "ценностей западного мира", в частности демократии, прав и свобод человека.

По словам Мэй, террористы "вдохновляются" поступками друг друга, однако с исламизмом нельзя бороться только военным вторжением.

Вместе с тем Мэй сообщила, что спецслужбам Соединенного Королевства удалось предотвратить совершение пяти терактов после нападения в Манчестере 23 мая, тогда как атака в Лондоне не связана с ним.

Мэй также выступила за ужесточение наказания за терроризм.

Премьер подчеркнула, что необходимо бороться и за "умы людей", прежде всего - в киберпространстве, где экстремисты часто вербуют своих сторонников.

"Мы не можем и не имеем права дальше делать вид, что все остается, как было", — сказала она и добавила, что исламизму не должно "остаться места для дыхания" онлайн.

В то же время Мэй добавила, что терроризм не должен помешать демократии — 8 июня в Великобритании состоятся внеочередные выборы в парламент.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования гражданам Великобритании в связи с человеческими жертвами в результате терактов.

"Ужасный теракт в Лондоне. Скорбим в эти тяжелые минуты вместе со всей Великобританией", — написал он в Twitter.

Вместе с тем украинцев среди пострадавших в результате терактов в Лондоне нет.

Об этом Консульская служба Министерства иностранных дел Украины сообщает в Twitter.

"Инфо полиции Лондона по состоянию на 10:00: украинцев среди пострадавших нет. Консул поддерживает контакт с комп. органами", — говорится в сообщении.

Напомним, вчера поздно ночью в центре британской столицы на Лондонском мосту трое нападавших на фургоне сбивали пешеходов, некоторые из них погибли. После этого мужчины бросили авто и напали с ножами на людей. Все трое террористов были ликвидированы. Жертвами терактов стали семь человек, еще 48 пострадали.