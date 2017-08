Подробности терактов в Барселоне и Камбрильсе, убиты 5 террористов, жертвами стали граждане 18 стран

В полиции Каталонии заявили, что задержанный в ходе спецоперации в Кабрильсе террорист скончался от полученных ранений.

Об этом сообщается в Twitter правоохранителей, пишет УНИАН.

"Подтверждаем, что пятый террорист, обезвреженный и раненный в Камбрильсе, скончался", — отметили в ведомстве.

По последним данным, семь человек (не включая раненого предполагаемого террориста) пострадали в результате попытки террористической атаки в курортном городе Камбрильс в Каталонии.

Также сообщается, что в Барселоне в результате наезда фургона на пешеходов в центре города пострадали граждане как минимум 18 государств, сообщила AFP со ссылкой на местные власти.

Согласно сообщению, по состоянию на 1:00 по местному времени (2:00 по Киеву) было известно о пострадавших из Франции, Германии, Испании, Нидерландов, Аргентины, Венесуэлы, Бельгии, Австралии, Венгрии, Перу, Северной Ирландии, Греции, Кубы, Македонии, Китая, Италии, Румынии и Алжира.

