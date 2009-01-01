Кандидат в президенты Франции назвала опасностью для Европы начало "холодной войны" с РФ.
Об этом пишет ZN.UA, ссылаясь на CBS News.
По ее словам, опасностью для Европы является начало "холодной войны" с Россией, которая подтолкнет ее в объятия Китая.
"… ничего в действиях президента России Владимира Путина не привело ее к выводу, что он является убийцей и угрозой региональной безопасности", — отметили журналисты.
Ранее сообщалось, что СБУ и Министерством иностранных дел решили не запрещать Марин Ле Пен въезд в Украину из-за заявления насчет захваченного Российской Федерацией Крыма. Позже стало известно, что Европарламент лишил политика неприкосновенности.