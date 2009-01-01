Кандидат в президенты Франции назвала опасностью для Европы начало "холодной войны" с РФ.

Марин Ле Пен Reuters

Кандидат в президенты Франции(СМИ называют подругой главы РФ) заявила, что не верит в российскую угрозу ее стране и Евросоюзу.

Об этом пишет ZN.UA, ссылаясь на CBS News.

По ее словам, опасностью для Европы является начало "холодной войны" с Россией, которая подтолкнет ее в объятия Китая.

"… ничего в действиях президента России Владимира Путина не привело ее к выводу, что он является убийцей и угрозой региональной безопасности", — отметили журналисты.

Ранее сообщалось, что СБУ и Министерством иностранных дел решили не запрещать Марин Ле Пен въезд в Украину из-за заявления насчет захваченного Российской Федерацией Крыма. Позже стало известно, что Европарламент лишил политика неприкосновенности.