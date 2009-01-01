Подруга Путина Ле Пен теряет шансы стать президентом Франции

Она сможет набрать 25% в первом туре 23 апреля.

Марин Ле пен Reuters

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен постепенно теряет шансы на победу в президентской гонке, которые состоятся в стране весной этого года.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным опроса, проведенного Opinionway, Ле Пен проигрывает во втором туре президентских выборов, который запланирован на 7 мая.

Она сможет набрать 25% в первом туре 23 апреля, независимый кандидат Эммануэль Макрона имеет шансы получить 22%, а кандидат от консерваторов Франсуа Фийон может рассчитывать на 20%. Таким образом, во второй тур выйдут Ле Пен с Макрона.

"Макрон победил бы Ле Пен с результатом 66% до 34% во втором туре. Фийон, если пройдет во второй тур, победил бы Ле Пен с результатом 62% против 38% ", — отмечают социологи.

Напомним, Виталий Потрников объяснил, почему жадность Фийона может сыграть злую шутку с другом Путина.