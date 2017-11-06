Подрыв фугаса. В Сирии ранены российские пропагандисты и военные

Инцидент случился в городе Дейр-эз-Зор, жизни людей ничего не угрожает.

Разрушения в Сирии, иллюстрация Reuters

В сирийском городе Дейр-эз-Зор подорвали управляемый фугас, пострадали четыре российских пропагандиста — сотрудники НТВ Илья Ушенин и Тимур Воронов, журналисты "Звезды" Константин Худолеев, Дмитрий Стародубский.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на минобороны России.

По данным агентства, также пострадали пять военнослужащих РФ.

"Всех пострадавших оперативно эвакуировали на российскую авиабазу "Хмеймим", где им оказали необходимую медицинскую помощь. Их жизни ничего не угрожает", — говорится в статье.

Журналисты "Звезды" и НТВ пострадали при подрыве фугаса в Дейр-эз-Зоре: https://t.co/8bXkkrMxoK pic.twitter.com/HH82Ig2Xnz — Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) November 6, 2017

Ранее западные СМИ писали, что в Сирии за первые девять месяцев 2017 года умер, как минимум, 131 гражданин России. В это число не входят военнослужащие, но оно включает частных военных специалистов.

