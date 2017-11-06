Подрыв фугаса. В Сирии ранены российские пропагандисты и военные

Инцидент случился в городе Дейр-эз-Зор, жизни людей ничего не угрожает.
Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на минобороны России.
По данным агентства, также пострадали пять военнослужащих РФ.
"Всех пострадавших оперативно эвакуировали на российскую авиабазу "Хмеймим", где им оказали необходимую медицинскую помощь. Их жизни ничего не угрожает", — говорится в статье.
Журналисты "Звезды" и НТВ пострадали при подрыве фугаса в Дейр-эз-Зоре: https://t.co/8bXkkrMxoK pic.twitter.com/HH82Ig2Xnz— Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) November 6, 2017
Пострадавшие в Сирии журналисты #НТВ вернулись в Россию https://t.co/anXngPwZrn pic.twitter.com/6eNM573su3— НТВ (@ntvru) November 7, 2017
Ранее западные СМИ писали, что в Сирии за первые девять месяцев 2017 года умер, как минимум, 131 гражданин России. В это число не входят военнослужащие, но оно включает частных военных специалистов.