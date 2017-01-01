Погибших украинцев в результате атаки на отель в Кабуле может быть больше — Климкин

Решительно осуждаю террористическую атаку в Кабуле, заявил глава МИД Украины.

Результат атаки на отель в Кабуле Reuters

Погибших украинцев в результате нападения на отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле может быть больше одного человека, о котором сообщалось ранее.

"Страшная весть из Афганистана. Решительно осуждаю террористическую атаку в Кабуле. Искренние соболезнования родным и близким погибших. К сожалению, есть опасность, что украинцев среди погибших может быть больше. Ведется постоянная работа с властями на местах", — заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в соцсети Twitter.

Напомним, 20 января группа из четверых боевиков напала на Intercontinental Hotel в Кабуле и устроила перестрелку с силами безопасности.

Позже было сообщено, что в результате нападения погибли шесть гражданских лиц, в том числе одна иностранка. Ранения получили семь человек, среди которых, по меньшей мере, трое военных. Также силы безопасности убили четверых нападавших. Сегодня стало известно об одном погибшем украинце в результате нападения.