Пока жена нянчилась с ребенком. Трамп закрутил романы с моделью и порнозвездой — СМИ

Стало известно о деталях предполагаемого романа президента США с Карен Макдугал.
Ронан Фэрроу, один из журналистов, которые разоблачили скандальные подробности жизни продюсера Харви Вайнштейна, сейчас рассказывает в деталях о предполагаемом романе президента Америки с Карен Макдугал, которая стала девушкой года мужского глянца Playboy в 1998 году. С моделью Трамп якобы познакомился в имении Playboy во время съемок одного из эпизодов реалити-шоу "Ученик", которое вел сам миллиардер, утверждается в статье журнала The New Yorker.
"Я так нервничала! Я была поражена его умом и обаянием. Такой любезный мужчина. Мы говорили пару часов, а потом все началось. Мы разделись и занялись сексом", —так написала Макдугал о первом свидании с Трампом.
После того, как все кончилось, Трамп предложил модели деньги за секс, утверждается в статье.
"Я посмотрела на него (мне стало очень грустно) и сказала: "Нет, спасибо. Я не из таких девушек. Я переспала с тобой, потому что ты мне понравился. Не за деньги". Он ответил: "Ты особенная"", — пишет модель.
Сам Трамп отрицает, что имел роман.
"Это старая история, которая выходит за пределы просто ложных новостей. Президент заявляет, что никогда не имел отношений с Макдугал", — прокомментировал публикацию спикер Белого дома.
В статье также отмечается, что издательская компания American Media, Inc заплатила модели 150 тысяч долларов за право эксклюзивно опубликовать эту историю за три месяца до выборов президента, в которых победил Трамп. Но публикация так и не увидела свет, якобы по инициативе самого главы издательской компании Дэвида Пэкера, который не дал ее опубликовать в своих изданиях.
"Пэкер действительно считал Трампа своим другом. Мы никогда не печатали ни слова о Трампе без его (Пэкера) согласия", — рассказал The New Yorker бывший главный редактор и подчиненный Пэкера Джерри Джордж.
10 самых впечатляющих фактов из статьи по версии Vice:
— Большая часть подробностей о романе Трампа написаны от руки на восьми страницах и этот документ получил The New Yorker. Макдугал подтверждает, что почерк ее.
— Когда Трамп и Макдугал познакомились в июне 2006 года, он был женат с Меланией всего полтора года, а сыну Баррону было только три месяца.
— В то же время у Трампа, по утверждениям прессы, был еще один роман — с порнозвездой Сторми Дэниэлс. Если верить статье в The New Yorker, Трамп даже умудрился заняться сексом и с Дэниэлс, и с Макдугал на одном и том же мероприятии — турнире по гольфу, который прошел на озере Тахо в июле 2006. Журналист утверждает, что обе любовницы частенько оказывались на одних и тех же мероприятиях, где и Трамп, пока были с ним в отношениях.
— Макдугал утверждает, что была представлена многим членам семьи Трампа, включительно с сыновьями Дональдом-младшим и Эриком и женой Дональда-младшего Ванессой. На одном из мероприятий в имении Playboy Трамп спросил сына Эрика, какая женщина самая красивая в комнате, и Эрик указал на Макдугал. Тогда Трамп отметил, что у Эрика "великолепный вкус", и все они вместе засмеялись.
— Во время экскурсии по небоскребу Трамп-тауэр тогдашний бизнесмен показал Макдугал отдельную спальню Мелании. "Она любит личное пространство, почитать или просто побыть наедине", — отметил Трамп.
— Первое свидание Трампа и Макдугал, по словам модели, состоялось в частном бунгало в отеле Беверли-Хиллз. Об этом месте знакомства с Трампом рассказывает и Дэниелз. Порнозвезда рассказывала, что вместе с будущим президентом они смотрели по телевизору документальную передачу про акул. Про это место рассказывала и бывшая участница реалити-шоу "Ученик" Саммер Зервос. Она утверждала, что Трамп домагался ее в этом отеле.
— На турнире по гольфу в Калифорнии Тайгер Вудс интересовался у Трампа, кто такая Макдугал. Сам же миллиардер шутливо предостерег женщину: "Держись от него подальше".
— Ближе к концу отношений Макдугал стала сомневаться, надо ли их продолжать. В частности волновалась, что об их связи подумает ее мать. Когда она озвучила свои сомнения Трампу, он якобы сказал про ее мать: "А что с этой старой каргой?". Макдугалл отметила, что нынешний президент США и ее мать почти ровесники.
— На конкурс "Мисс мира" 23 июля 2006 года Трамп ехал в одном лимузине с Макдугал и одним из ее друзей. Как рассказали автору статьи несколько источников, когда друг модели рассказал о ее отношениях с афро-американцем, Трамп сказал, что ей нравится "большой черный член", а затем "отметил ее красоту и размер груди".
— Трамп оплачивал все поездки и проживание Макдугал на протяжении их романа, но делал все, чтобы "замести следы". То есть, не платил ни за что с собственных счетов. Модель сама покупала билеты, платила за гостиницу и другие расходы, а потом получала возмещение убытков.
Напомним, ранее стали известны новые подробности об интрижке Трампа с порнозвездой.