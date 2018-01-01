Пока жена нянчилась с ребенком. Трамп закрутил романы с моделью и порнозвездой — СМИ

Стало известно о деталях предполагаемого романа президента США с Карен Макдугал.

СМИ рассказали о романе Трампа с моделью Playboy Reuters

У президента США Дональда Трампа был роман с моделью Playboy в 2006 году, который продлился девять месяцев, причем отношения начались всего через три месяца после того, как Мелания родила магнату сына Бэррона.

Ронан Фэрроу, один из журналистов, которые разоблачили скандальные подробности жизни продюсера Харви Вайнштейна, сейчас рассказывает в деталях о предполагаемом романе президента Америки с Карен Макдугал, которая стала девушкой года мужского глянца Playboy в 1998 году. С моделью Трамп якобы познакомился в имении Playboy во время съемок одного из эпизодов реалити-шоу "Ученик", которое вел сам миллиардер, утверждается в статье журнала The New Yorker.

"Я так нервничала! Я была поражена его умом и обаянием. Такой любезный мужчина. Мы говорили пару часов, а потом все началось. Мы разделись и занялись сексом", —так написала Макдугал о первом свидании с Трампом.

После того, как все кончилось, Трамп предложил модели деньги за секс, утверждается в статье.

"Я посмотрела на него (мне стало очень грустно) и сказала: "Нет, спасибо. Я не из таких девушек. Я переспала с тобой, потому что ты мне понравился. Не за деньги". Он ответил: "Ты особенная"", — пишет модель.

Сам Трамп отрицает, что имел роман.

"Это старая история, которая выходит за пределы просто ложных новостей. Президент заявляет, что никогда не имел отношений с Макдугал", — прокомментировал публикацию спикер Белого дома.

В статье также отмечается, что издательская компания American Media, Inc заплатила модели 150 тысяч долларов за право эксклюзивно опубликовать эту историю за три месяца до выборов президента, в которых победил Трамп. Но публикация так и не увидела свет, якобы по инициативе самого главы издательской компании Дэвида Пэкера, который не дал ее опубликовать в своих изданиях.

"Пэкер действительно считал Трампа своим другом. Мы никогда не печатали ни слова о Трампе без его (Пэкера) согласия", — рассказал The New Yorker бывший главный редактор и подчиненный Пэкера Джерри Джордж.

10 самых впечатляющих фактов из статьи по версии Vice:

— Большая часть подробностей о романе Трампа написаны от руки на восьми страницах и этот документ получил The New Yorker. Макдугал подтверждает, что почерк ее.

— Когда Трамп и Макдугал познакомились в июне 2006 года, он был женат с Меланией всего полтора года, а сыну Баррону было только три месяца.

— В то же время у Трампа, по утверждениям прессы, был еще один роман — с порнозвездой Сторми Дэниэлс. Если верить статье в The New Yorker, Трамп даже умудрился заняться сексом и с Дэниэлс, и с Макдугал на одном и том же мероприятии — турнире по гольфу, который прошел на озере Тахо в июле 2006. Журналист утверждает, что обе любовницы частенько оказывались на одних и тех же мероприятиях, где и Трамп, пока были с ним в отношениях.

— Макдугал утверждает, что была представлена многим членам семьи Трампа, включительно с сыновьями Дональдом-младшим и Эриком и женой Дональда-младшего Ванессой. На одном из мероприятий в имении Playboy Трамп спросил сына Эрика, какая женщина самая красивая в комнате, и Эрик указал на Макдугал. Тогда Трамп отметил, что у Эрика "великолепный вкус", и все они вместе засмеялись.

— Во время экскурсии по небоскребу Трамп-тауэр тогдашний бизнесмен показал Макдугал отдельную спальню Мелании. "Она любит личное пространство, почитать или просто побыть наедине", — отметил Трамп.

— Первое свидание Трампа и Макдугал, по словам модели, состоялось в частном бунгало в отеле Беверли-Хиллз. Об этом месте знакомства с Трампом рассказывает и Дэниелз. Порнозвезда рассказывала, что вместе с будущим президентом они смотрели по телевизору документальную передачу про акул. Про это место рассказывала и бывшая участница реалити-шоу "Ученик" Саммер Зервос. Она утверждала, что Трамп домагался ее в этом отеле.

— На турнире по гольфу в Калифорнии Тайгер Вудс интересовался у Трампа, кто такая Макдугал. Сам же миллиардер шутливо предостерег женщину: "Держись от него подальше".

— Ближе к концу отношений Макдугал стала сомневаться, надо ли их продолжать. В частности волновалась, что об их связи подумает ее мать. Когда она озвучила свои сомнения Трампу, он якобы сказал про ее мать: "А что с этой старой каргой?". Макдугалл отметила, что нынешний президент США и ее мать почти ровесники.

— На конкурс "Мисс мира" 23 июля 2006 года Трамп ехал в одном лимузине с Макдугал и одним из ее друзей. Как рассказали автору статьи несколько источников, когда друг модели рассказал о ее отношениях с афро-американцем, Трамп сказал, что ей нравится "большой черный член", а затем "отметил ее красоту и размер груди".

— Трамп оплачивал все поездки и проживание Макдугал на протяжении их романа, но делал все, чтобы "замести следы". То есть, не платил ни за что с собственных счетов. Модель сама покупала билеты, платила за гостиницу и другие расходы, а потом получала возмещение убытков.

Напомним, ранее стали известны новые подробности об интрижке Трампа с порнозвездой.