Поклонская потребовала от Луценко завести дело на Порошенко и Турчинова

Бывшая "прокурор Няш-Мяш" отличилась очередным эксцентричным заявлением.
Такое сообщение опубликовало новостное агентство "РИА Новости" со ссылкой на текст письма, который якобы наличествует в распоряжении редакции.
К примеру, Поклонская требует, чтобы Генпрокуратура начала расследование якобы за создание "преступной организации" Порошенко и другими политиками, в числе которых − бывший-премьер Арсений Яценюк, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов и других.
Кроме того, далее в своем заявлении на восьми страницах Поклонская приводит "факты о преступной деятельности" всех вышуказанных лиц. В частности, по ее мнению, они совершили госпереворот и захватили власть в Украине.
Напомним, ранее сообщалось Поклонская пригрозила Жириновскому дуэлью за намеки на сексуальную удовлетворенность.