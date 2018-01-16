Поклонская потребовала от Луценко завести дело на Порошенко и Турчинова

Бывшая "прокурор Няш-Мяш" отличилась очередным эксцентричным заявлением.

Наталья Поклонская "НТВ"

Бывший прокурор аннексированного Россией полуострова Крым,а ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская направила заявление на имя генерального прокурора Украины Юрия Луценко, в котором потребовала немедленно начать расследование в отношении президента страны Петра Порошенко и некоторых украинских государственных деятелей.

Такое сообщение опубликовало новостное агентство "РИА Новости" со ссылкой на текст письма, который якобы наличествует в распоряжении редакции.

К примеру, Поклонская требует, чтобы Генпрокуратура начала расследование якобы за создание "преступной организации" Порошенко и другими политиками, в числе которых − бывший-премьер Арсений Яценюк, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов и других.

Кроме того, далее в своем заявлении на восьми страницах Поклонская приводит "факты о преступной деятельности" всех вышуказанных лиц. В частности, по ее мнению, они совершили госпереворот и захватили власть в Украине.

Напомним, ранее сообщалось Поклонская пригрозила Жириновскому дуэлью за намеки на сексуальную удовлетворенность.