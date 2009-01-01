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Поклонская член имперской группировки внутри РПЦ — журналист

Сегодня, 14:43

В радикальной группе, которую поддерживает "депутат", очень много военных, отметил Муратов.

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская Скриншот видео с youtube.com
Бывший "прокурор" захваченного РФ Крыма и "депутат" нелегитимной Госдумы Наталья Поклонская входит в состав одной из радикальных групп внутри Русской православной церкви.

Об этом главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов рассказал в эфире радио "Эхо Москвы".

В то же время он уточнил, что группировка, которую поддерживает "политик", имперская, она "характеризуется силовыми ухватками, непреклонностью, непримиримостью".

"Поклонская входит в состав одной из радикальных групп внутри РПЦ... Это имперская такая группировка, в которой есть культ императора. В этой группировке очень много военных, в этой группировке много бывших силовиков", — отметил собеседник.

По его словам, "группировка характеризуется силовыми ухватками, непреклонностью, непримиримостью". "Это такое накаленное христианство (давайте так попробую сформулировать)", — добавил Муратов.

Ранее российский журналист Александр Невзоров выразил мнение, что Наталья Поклонская не является православной тронутой фанатичкой, она — обычная вруша, а также приспособленка.

Теги:  
Поклонская, Россия, Крым, Муратов, РПЦ
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