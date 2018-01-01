"Пол занялся моментально": названа основная причина пожара в Кемерово

В сети сообщили, откуда и как начался пожар в ТЦ "Зимняя вишня".

Названа основная причина возгорания в ТЦ "Зимняя вишня". Reuters

Торговый центр "Зимняя Вишня", загорелся из-за поджога в детском "сухом" бассейне.

"Пламя вспыхнуло в дальнем детском бассейне. После этого огонь перекинулся на сетку, свисавшую с потолка и "полез" по ней вверх. Так пламя дошло до стенки для скалолазания. Дерматиновая обшивка быстро занялась и от нее стали отлетать пылающие куски. В этот момент огонь пережег провода, и автоматика выключила электрику. Тогда-то и погас свет в ТЦ, погрузив все во мрак", – сообщается в Telegram-канале Mash со ссылкой на заключение специалистов пожарной лаборатории МЧС.

При этом над потолком в детской игровой были натянуты веревки. Перегорая, те стали падать в разные стороны и поджигать все новые участки пола и стен. "Мягкий пол, собранный из горючих материалов, занялся моментально, дав разбежаться пламени еще дальше. Исправно работающая вентиляция довершила трагедию, начав разгонять дым и пламя по соседним помещениям", – резюмируется в сообщении.

Напомним, раньше сообщалось, что причиной пожара стало короткое замыкание карусели и затем огонь перекинулся на шарики в детском бассейне, а также на поролоновые батуты.

В то же время первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов сообщил, что причиной трагедии мог стать поджог в батутной комнате. "Очаг – батутная комната... Предварительная версия, что у кого-то из ребятишек была зажигалка, это предварительная версия, вот в этой батутной, воспламенение началось с поролона, прямо в бассейне батутном, который просто вспыхнул, как порох", – заявил он.

Ранее губернатор Аман Тулеев записал первое после пожара видеобращение для жителей Кемерово. При этом чиновник около половины хрономентража ролика посвятил разговорам об "оппозиционных силах" и в стиле "посмотрите, что на Украине".