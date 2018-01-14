Полет на второй этаж. В США водитель на авто "приземлился" в кабинете стоматолога, фото

Инцидент произошел вчера в городе, расположенном в штате Калифорния.

В Калифорнии авто из здания извлекала специальная пожарная машина Reuters

В воскресенье, 14 января, в американском городе Санта-Ана (штат Калифорния) водитель на автомобиле влетел в окно стоматологического кабинета, расположенного на втором этаже здания, его и пассажира спасли.

Мужчина признался, что употребляет наркотики (в Калифорнии легализовали употребления марихуаны в развлекательных целях — Ред.), пишет The Los Angeles Times со ссылкой на данные полиции.

По его сведениям, авто на большой скорости врезалось в отбойник, вылетело с трассы и "приземлилось" в кабинете стоматолога. Для извлечения авто из Лос-Анджелеса приехала специальная пожарная машина.

В Калифорнии авто из здания извлекала специальная пожарная машина Reuters

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе модель из Украины Елизавета Кузьменко попала в серьезную аварию и очень сильно пострадала. Блогер Божена Рынска писала, что девушка перенесла ряд операций.