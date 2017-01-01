Полицейское руководство Бухареста ушло в отставку из-за секс-скандала

По уголовному делу о педофилии, проходят еще 22 сотрудника румынской полиции.

Полиция Румынии, иллюстрация. Flickr/ West Midlands Police

В Румынии разгорелся секс-скандал, в котором замешан сотрудник Дорожной полиции Еуджен Стана, обвиняемый в педофилии.

В связи с эти руководитель Управления полиции столичного Бухареста Нику Орландо и его заместитель Мариус Штефан подали в отставку, сообщает Укринформ.

Как заявили в Генеральной прокуратуре Румынии, по уголовному делу о педофилии, главным фигурантом которого является Стан, проходят еще 22 сотрудника румынской полиции.

Согласно докладу руководителя Главного управления полиции МВД Румынии Богдана Депреску, в отношении многих сотрудников полиции, включая руководителей Бухаресткого управления полиции, проводятся предварительные служебные проверки за нарушение профессиональной этики и протекцию, которую они оказывали обвиняемому в педофилии.

Проверки проводятся и в отношении главного психолога МВД, так как, согласно материалам предварительного следствия, полицейский-педофил получил еще и право постоянного ношения табельного оружия.

Под угрозой отставки оказалась и министр внутренних дел Румынии Кармен Дан, однако она отказалась подать прошение об этом. Дан заявила, что решение об отставке должны принять ее коллеги по Социал-демократической партии.

По данным журналистов, сотрудники Генеральной прокуратуры Румынии расследуют уголовное дело о педофилии, главным фигурантом которого является сотрудник Дорожной полиции Еуджен Стан.

Ему инкриминируются 15 случаев сексуального насилия над детьми и женщинами. Следователи обладают несколькими соответствующими записями с камер видеонаблюдения.